La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) invita a los amantes de los perros y gatos a la edición 5 del Adoptatón, que se llevará a cabo en el marco de los cinco años del programa Adopta CDMX.

Esta jornada se realizará el próximo domingo 30 de agosto en el Parque Nacional Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan, a partir de las 9:00 horas.

¡Estamos de fiesta! Adopta CDMX cumple 5 años cambiando vidas de humanos y peluditos", indicó el organismo a través de X.

Detalló que habrá diversas actividades como una pasarela de adopción, venta con causa, estética canina, teatro guiñol, vacunación, desparasitación, acopio de donaciones y pláticas.

La PAOT agregó que habrá sorpresas.

