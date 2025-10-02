Más Información

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

Trump notifica al Congreso que EU estaba en "conflicto armado" con ciertos cárteles, reporta The New York Times

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

La fiscal capitalina, , precisó que es la Fiscalía del Estado de México quien lleva la investigación de los homicidios de los dos músicos colombianos, y DJ Regio Clown, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 17 de septiembre en el municipio mexiquense de Cocotitlán.

“Esta investigación la está llevando a cabo el , eso es muy importante recalcarlo. También las detenciones a las que se hacen mención, fueron hechas por el Estado de México. Así que es la Fiscalía del Estado de México quien podría informar sobre la razón de la detención de estas personas, y los avances específicos al homicidio”, indicó.

No obstante, señaló que Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están colaborando con dicha investigación, particularmente en lo que tiene que ver con los hechos previos al homicidio, como el seguimiento de las cámaras de los vehículos.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, destacó que la Fiscalía del Edomex es la que lleva las investigaciones en torno al caso de los colombianos asesinados. Foto: Luis Camacho / Agencia Latitudes
“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en general las autoridades de la Ciudad de México, incluyendo la Secretaría de Seguridad, estamos colaborando con esta investigación, sobre todo en lo que respecta a los hechos previos al homicidio; los seguimientos a cámaras de los vehículos, en general, el análisis de identificación de posibles responsables del hecho, junto con la Fiscalía del Estado de México”, dijo.

El pasado 17 de septiembre, la FGJ-CDMX confirmó que los dos cuerpos sin vida que fueron localizados en el municipio mexiquense sí coincidían con los perfiles de Bayron Sánchez, conocido como DJ B-King y Jorge Herrera, conocido como DJ “Regio Clown”, ambos de origen colombiano, quienes fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre en la capital del país.

