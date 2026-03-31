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Un sujeto de origen peruano fue detenido por agentes de la Policía capitalina por presuntamente exigir dinero a un ciudadano a través de transferencias bancarias y con la compra de tarjetas de regalo de una tienda departamental, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que una mujer solicitó ayuda a policías en campo que patrullaban en avenida Presidente Masaryk y la calle Issac Newton, en la colonia Polanco Cuarta Sección.
La denunciante dijo que su esposo la llamó y le mencionó que un sujeto le exigía hacer transferencias bancarias y comprar tarjetas para regalo por un valor estimado de 180 mil pesos.
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Con el uso de un localizador, la mujer tenía la ubicación en tiempo real del auto de su esposo, el cual circulaba en la avenida Presidente Masaryk y la calle Aristóteles, por lo que los uniformados se movilizaron al lugar donde aseguraron al presunto responsable y rescataron al afectado.
La víctima aseguró que cuando circulaba en su auto por la colonia Roma, dos sujetos le indicaron que tenía baja una de las llantas y que, al detenerse para revisar, un tercer hombre subió a su coche y le exigió hacer las transferencias y la compra de las tarjetas.
Por lo anterior, el detenido de 42 años de edad, quien dijo ser de origen peruano, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, para definir su situación jurídica.
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mahc/LL
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