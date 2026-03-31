Más Información

Perfiles de la 4T se cuelan en el INE; buscan ser consejeros

Perfiles de la 4T se cuelan en el INE; buscan ser consejeros

Sheinbaum alista reunión con Grupo Interinstitucional tras derrame petrolero en el Golfo; Alicia Bárcena visita playas contaminadas

Sheinbaum alista reunión con Grupo Interinstitucional tras derrame petrolero en el Golfo; Alicia Bárcena visita playas contaminadas

Coordinador de Infodemia gana 100 mil pesos al mes; medio ofrece disculpa por error sobre imágenes de mujer en balcón de Palacio

Coordinador de Infodemia gana 100 mil pesos al mes; medio ofrece disculpa por error sobre imágenes de mujer en balcón de Palacio

Artemis II: La tripulación más diversa y la primera mujer; estos son los astronautas de la misión de la NASA a la Luna

Artemis II: La tripulación más diversa y la primera mujer; estos son los astronautas de la misión de la NASA a la Luna

Localizan con vida a la influencer repostera Carmiña Miroslava; fue privada de la libertad en Culiacán

Localizan con vida a la influencer repostera Carmiña Miroslava; fue privada de la libertad en Culiacán

Investigación de EU contra fresa mexicana sigue en fase técnica, reporta el CNA; dictamen preliminar saldría a mediados de año

Investigación de EU contra fresa mexicana sigue en fase técnica, reporta el CNA; dictamen preliminar saldría a mediados de año

Un sujeto de origen peruano fue detenido por agentes de la por presuntamente exigir dinero a un ciudadano a través de transferencias bancarias y con la compra de tarjetas de regalo de una tienda departamental, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () informó que una mujer solicitó ayuda a policías en campo que patrullaban en avenida Presidente Masaryk y la calle Issac Newton, en la colonia Polanco Cuarta Sección.

La denunciante dijo que su esposo la llamó y le mencionó que un sujeto le exigía hacer transferencias bancarias y comprar tarjetas para regalo por un valor estimado de 180 mil pesos.

Lee también

Con el uso de un localizador, la mujer tenía la ubicación en tiempo real del auto de su esposo, el cual circulaba en la avenida Presidente Masaryk y la calle Aristóteles, por lo que los uniformados se movilizaron al lugar donde aseguraron al presunto responsable y rescataron al afectado.

La víctima aseguró que cuando circulaba en su auto por la , dos sujetos le indicaron que tenía baja una de las llantas y que, al detenerse para revisar, un tercer hombre subió a su coche y le exigió hacer las transferencias y la compra de las tarjetas.

Por lo anterior, el detenido de 42 años de edad, quien dijo ser de origen peruano, fue puesto a disposición de un agente del , para definir su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]