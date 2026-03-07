Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) capturaron en calles de la alcaldía Cuauhtémoc a Jesús Daniel, alias "El Donas", señalado como uno de los principales sicarios del grupo La Fuerza Anti Unión.

La SSC informó que junto a "El Donas" se detuvo a otro joven identificado como Miguel Ángel "N" y a un menor de edad, además, les aseguraron varias dosis de droga así como un arma de fuego corta.

Los tres sujetos fueron vistos por policías durante un patrullaje por la calle Jesús Carranza, en la colonia Morelos, cuando uno de ellos portaba una pistola.

Los oficiales se acercaron, pero los sospechosos huyeron rumbo a un inmueble, sin embargo fueron alcanzados. Tras una revisión se les hallaron 30 dosis de aparente marihuana y un arma de fuego abastecida con ocho cartuchos útiles.

Por lo anterior Jesús Daniel, Miguel Ángel y el menor de 16 años fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

La SSC mencionó que "El Donas" está relacionado con tres agresiones por disparos registradas en 2024 donde tres personas resultaron lesionadas y una más perdió la vida, y otra ocurrida en abril de 2025 donde una mujer y un hombre resultaron lesionados.

afcl