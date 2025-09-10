Más Información

Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja 57 heridos; 19 de ellos graves

Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja 57 heridos; 19 de ellos graves

Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico

Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fotos y videos captan las enormes llamas en Puente de la Concordia

Explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fotos y videos captan las enormes llamas en Puente de la Concordia

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Usuarios del Trolebús que llegan al Centro de Transferencia Modal (Cetram) de no pueden abordar las unidades del Trolebús a Chalco ni a Constitución de 1917 debido a que el servicio está suspendido por la en el , que se encuentra a menos de 200 metros de distancia.

Un trabajador del Servicio de Transportes Eléctricos de la que se encuentra en ese lugar informa a los usuarios que tal vez hasta mañana se reanuden las corridas completas en las dos líneas, la 10 y la 11, respectivamente.

Por ahora sólo hay servicio provisional de la estación Tejones a Chalco y viceversa y de Acahualtepec a Constitución de 1917.

Lee también

Los pasajeros que se dirigen a colonias y municipios del oriente del Valle de México tienen que buscar otras alternativas de traslado para llegar a su destino.

La movilidad se complica aún más porque desde antes de las 18:00 empezó a llover en esta área de la metrópoli.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses