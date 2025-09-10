Usuarios del Trolebús que llegan al Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Santa Martha no pueden abordar las unidades del Trolebús a Chalco ni a Constitución de 1917 debido a que el servicio está suspendido por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, que se encuentra a menos de 200 metros de distancia.

Un trabajador del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México que se encuentra en ese lugar informa a los usuarios que tal vez hasta mañana se reanuden las corridas completas en las dos líneas, la 10 y la 11, respectivamente.

Por ahora sólo hay servicio provisional de la estación Tejones a Chalco y viceversa y de Acahualtepec a Constitución de 1917.

▶️ Usuarios del Trolebús, que llegan al Cetram de Santa Martha, no pueden abordar las unidades a Chalco ni a Constitución de 1917, debido a que el servicio está suspendido por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia.



Los pasajeros que se dirigen a colonias y municipios del oriente del Valle de México tienen que buscar otras alternativas de traslado para llegar a su destino.

La movilidad se complica aún más porque desde antes de las 18:00 empezó a llover en esta área de la metrópoli.

