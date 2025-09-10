Más Información
Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja 57 heridos; 19 de ellos graves
Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico
“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa
Explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fotos y videos captan las enormes llamas en Puente de la Concordia
Usuarios del Trolebús que llegan al Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Santa Martha no pueden abordar las unidades del Trolebús a Chalco ni a Constitución de 1917 debido a que el servicio está suspendido por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, que se encuentra a menos de 200 metros de distancia.
Un trabajador del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México que se encuentra en ese lugar informa a los usuarios que tal vez hasta mañana se reanuden las corridas completas en las dos líneas, la 10 y la 11, respectivamente.
Por ahora sólo hay servicio provisional de la estación Tejones a Chalco y viceversa y de Acahualtepec a Constitución de 1917.
Lee también Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico
Los pasajeros que se dirigen a colonias y municipios del oriente del Valle de México tienen que buscar otras alternativas de traslado para llegar a su destino.
La movilidad se complica aún más porque desde antes de las 18:00 empezó a llover en esta área de la metrópoli.
Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja al menos 57 heridos; sigue aquí la cobertura
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/cr