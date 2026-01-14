La mañana de este miércoles, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, saturación y fallas en las líneas 7,8,9,3,12 y B lo que generó múltiples quejas en redes sociales.

A través de x, pasajeros de la línea 7 reportaron retrasos y saturación de personas: “Puras fallas!! Parados más de 10 min en el #MetroRosario , avanzamos y otra vez parados en #MetroRefineria, total que más de 20 min y no avanzamos” y “Línea 7 más de 15 min esperando dirección barranca de muerto”.

Ante las quejas el STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, luego de realizar el retiro de un tren para revisión”.

Usuarios de la línea 8 reportaron retrasos en los tiempos de espera y un mal servicio: “Su servicio del asco en la línea 8 como es costumbre y lento” y “Muévanse, el tren en constitución de 1917 no avanza”.

El Metro respondió:” Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 8, después de realizar una revisión en la zona de vías”.

En la línea 9 los usuarios se quejaron respecto al tiempo de espera en las estaciones:” Porque no sale el metro de la café de ambos lados ??” y “En línea 9 va a pasar el metro de un solo lado? “ .

En la línea 3, las quejas fueron tiempos de espera de hasta 30 minutos, además, saturación en el servicio: “¡Que pasa la línea 3 indios verdes, estamos llenos!!!” y “Ya tenemos más de 30 min en indios verdes y no se agiliza nada!!!”.

En la línea 12, los pasajeros cuestionaros respecto a lo que sucedía con los tiempos de espera: “Que pasa línea 12? Tarda” y “Pésimo servicio en línea 12, lo de todos los días”.

Usuarios de la línea B, mencionaron que los trenes se detenían y se quedaba detenido: “El metro de la línea b dirección Buenavista se viene deteniendo, ¿Por qué?” y “La línea b nadamas no, se queda parado en estaciones sin que esté saturado de gente, ni lluvia.”

