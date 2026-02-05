Una camioneta se incendió la tarde de este jueves en el segundo piso del Periférico, a la altura de la zona de Electrificación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que provocó una importante afectación a la circulación vehicular con dirección al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo comenzó a arder mientras circulaba por la vialidad elevada, lo que obligó a los conductores a reducir la velocidad y detenerse por momentos ante la presencia de humo y las maniobras de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar el fuego.

🚨Se incendia camioneta en Periférico; genera caos vial en Miguel Hidalgo.



Una camioneta se incendió en el segundo piso de Periférico, a la altura de Electrificación, en la alcaldía Miguel Hidalgo.



Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Bomberos y Protección Civil… pic.twitter.com/v6RNpj1wT4 — Azucena Uresti (@azucenau) February 6, 2026

Las autoridades informaron que, pese a la magnitud del incidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la unidad afectada.

Durante las labores de atención y retiro del vehículo siniestrado, se registró una fuerte carga vehicular en el segundo piso del Periférico con dirección al sur, generando retrasos para los automovilistas que transitaban por la zona.

Una vez que el incendio fue controlado, personal de seguridad implementó acciones para restablecer la circulación de manera paulatina. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el siniestro.

