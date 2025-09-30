Más Información

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

En un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la , fueron detenidos un hombre y una mujer presuntamente relacionados con la agresión que dejó un y dos más lesionados en la colonia Belén de las Flores.

De acuerdo con el reporte oficial, agentes de la Policía Bancaria e Industrial () atendieron un llamado de emergencia sobre una riña en la esquina de Nardo y Las Torres, donde hallaron a dos hombres con heridas en el cuerpo. Paramédicos confirmaron el deceso de uno de ellos, de 38 años, a causa de una lesión con arma blanca, mientras que otro, de 52 años, fue trasladado a un hospital junto con un tercer lesionado de la misma edad.

Lee también:

Los presuntos implicados fueron detenidos en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. Foto: Especial.
Los presuntos implicados fueron detenidos en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. Foto: Especial.

Testigos señalaron que, durante una reunión en la que ingerían bebidas alcohólicas, las víctimas discutieron con una pareja que los atacó con un machete.

Gracias al monitoreo del C2 Poniente, los uniformados ubicaron a los posibles responsables metros adelante, asegurando a un hombre de 23 años que portaba el arma punzocortante y a una mujer de 37. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses