En un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la alcaldía Álvaro Obregón, fueron detenidos un hombre y una mujer presuntamente relacionados con la agresión que dejó un hombre muerto y dos más lesionados en la colonia Belén de las Flores.

De acuerdo con el reporte oficial, agentes de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) atendieron un llamado de emergencia sobre una riña en la esquina de Nardo y Las Torres, donde hallaron a dos hombres con heridas en el cuerpo. Paramédicos confirmaron el deceso de uno de ellos, de 38 años, a causa de una lesión con arma blanca, mientras que otro, de 52 años, fue trasladado a un hospital junto con un tercer lesionado de la misma edad.

Los presuntos implicados fueron detenidos en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. Foto: Especial.

Testigos señalaron que, durante una reunión en la que ingerían bebidas alcohólicas, las víctimas discutieron con una pareja que los atacó con un machete.

Gracias al monitoreo del C2 Poniente, los uniformados ubicaron a los posibles responsables metros adelante, asegurando a un hombre de 23 años que portaba el arma punzocortante y a una mujer de 37. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

