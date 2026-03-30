Una serie de operativos desplegados en distintos puntos de la capital terminó con seis personas detenidas y el aseguramiento de más de mil dosis de droga, además de armas y diversos objetos relacionados con su posible distribución.

Las acciones se realizaron de manera casi simultánea en las alcaldías Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, luego de varias denuncias ciudadanas que alertaban sobre domicilios utilizados como puntos de almacenamiento y venta de estupefacientes.

Durante semanas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía capitalina y fuerzas federales, siguieron los movimientos en estos inmuebles. Vigilancias discretas, recorridos y trabajo de inteligencia permitieron reunir pruebas suficientes para obtener las órdenes de cateo.

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El primer golpe se dio en la colonia Centro, donde los agentes encontraron dosis de cocaína y marihuana, además de medio kilo de esta última en presentación a granel. Más al norte, en Lindavista, otro domicilio dejó al descubierto más envoltorios de droga listos para su distribución.

En la misma zona, dentro del fraccionamiento Torres Lindavista, los operativos subieron de nivel: en un inmueble fue detenida una mujer con dosis de metanfetamina y marihuana, mientras que en otro punto cercano cayeron un hombre y una mujer más. Ahí no solo había droga en distintas presentaciones, también un kilogramo de marihuana, armas de fuego —una larga y una corta— y cajas con cartuchos útiles.

La ofensiva continuó en Tacubaya, donde los agentes aseguraron bolsas y decenas de dosis de marihuana, cocaína y crystal en un domicilio señalado por vecinos.

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Finalmente, en Iztapalapa, dentro de un departamento en la colonia Ejército de Agua Prieta, el operativo cerró con la detención de tres hombres. En el lugar había desde básculas grameras hasta envoltorios de distintas sustancias, además de cartuchos útiles y teléfonos celulares.

Tras los cateos, los inmuebles quedaron bajo resguardo policial, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Será esa instancia la que determine su situación legal en los próximos días.

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