En dos acciones realizadas en la alcaldía Cuajimalpa, se detuvo a cinco personas pertenecientes a un grupo delictivo ligado a la Unión Tepito, señaladas por narcomenudeo en la demarcación.

Los detenidos son Rogelio Fuentes Colín, alias "Rojo"; Erick David Valdés González, María Judith Jiménez Martínez, Alexis Ramírez Jiménez y Rodrigo Palmas Jiménez.

El "Rojo" sería el cuñado de un sujeto apodado "El Lobo", señalado como el líder de la célula dedicada a la venta de droga en Cuajimalpa y ligada con la Unión Tepito.

A los detenidos se les aseguraron 198 dosis de metanfetamina, 357 dosis de cocaína, 131 dosis en piedra, así como marihuana a granel, 182 dosis con la misma droga, una báscula gramera y 39 paquetes de bolsas para la droga. Foto: Especial.

Las detenciones se realizaron gracias a dos órdenes de cateo ejecutadas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa, Marina Armada y Guardia Nacional.

Los cateos se realizaron en dos predios, uno en la calle Atliburros, de la colonia Cruz Blanca; mientras que el otro fue realizado sobre la calle Ocampo, en la colonia Cuajimalpa, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El grupo delictivo usaría como "pantalla" la venta de dulces para realizar sus acciones de narcomenudeo.

