Más Información
Sheinbaum inaugura Centro Libre para las Mujeres en Campeche; busca acompañar y empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad
Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta
EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados
Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista
Así es el nuevo espacio 420 de Plaza Tlaxcoaque; "está bien aquí, no hay vecinos ni alguien a quien pudiéramos molestar", dice colectiva
En dos acciones realizadas en la alcaldía Cuajimalpa, se detuvo a cinco personas pertenecientes a un grupo delictivo ligado a la Unión Tepito, señaladas por narcomenudeo en la demarcación.
Los detenidos son Rogelio Fuentes Colín, alias "Rojo"; Erick David Valdés González, María Judith Jiménez Martínez, Alexis Ramírez Jiménez y Rodrigo Palmas Jiménez.
El "Rojo" sería el cuñado de un sujeto apodado "El Lobo", señalado como el líder de la célula dedicada a la venta de droga en Cuajimalpa y ligada con la Unión Tepito.
A los detenidos se les aseguraron 198 dosis de metanfetamina, 357 dosis de cocaína, 131 dosis en piedra, así como marihuana a granel, 182 dosis con la misma droga, una báscula gramera y 39 paquetes de bolsas para la droga.
Lee también: Acuerdan incrementar capacidad de desfogue de agua de lluvia en la CDMX
Las detenciones se realizaron gracias a dos órdenes de cateo ejecutadas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa, Marina Armada y Guardia Nacional.
Los cateos se realizaron en dos predios, uno en la calle Atliburros, de la colonia Cruz Blanca; mientras que el otro fue realizado sobre la calle Ocampo, en la colonia Cuajimalpa, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El grupo delictivo usaría como "pantalla" la venta de dulces para realizar sus acciones de narcomenudeo.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr