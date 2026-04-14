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Zumpango, Méx.- Dos hombres fueron arrestados por elementos de la Guardia Civil Municipal, luego de ser sorprendidos a bordo de una camioneta con luces de estrobo, simulando un vehículo oficial de fuerzas de seguridad.
Los hechos ocurrieron cuando los oficiales municipales observaron la unidad circulando sobre el Viaducto Bicentenario, a la altura del Fraccionamiento Las Brisas.
Al ver la unidad con aditamentos exclusivos de corporaciones de seguridad, les marcaron el alto para corroborar si contaban con la autorización o si se trataban de agentes de seguridad.
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Tras frenar la marcha, los tripulantes de la camioneta tipo pickup de color negro reconocieron que no se trataba de un vehículo oficial, por lo que fueron detenidos.
A Vicente “N” e Iván “N” los pusieron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por su probable participación en el delito de simulación de vehículo oficial, en agravio de la fe pública.
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JACL/cr
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