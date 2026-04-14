Más Información

Agricultura y Profeco descartan aumento de la tortilla; mantendrán vigilancia, avisan

Agricultura y Profeco descartan aumento de la tortilla; mantendrán vigilancia, avisan

FGR investiga feminicidio de Liliana, hermana de Cristina Rivera Garza, asegura Sheinbaum; rechaza impunidad en este delito

FGR investiga feminicidio de Liliana, hermana de Cristina Rivera Garza, asegura Sheinbaum; rechaza impunidad en este delito

Amnistía Internacional pide declarar emergencia nacional en México por crisis de desaparecidos; respalda al Comité de ONU

Amnistía Internacional pide declarar emergencia nacional en México por crisis de desaparecidos; respalda al Comité de ONU

A Morena le falta mucho para competir en San Luis Potosí: Ruth González; PVEM tiene la fuerza para ganar solo las elecciones, dice

A Morena le falta mucho para competir en San Luis Potosí: Ruth González; PVEM tiene la fuerza para ganar solo las elecciones, dice

PVEM y PT descartan postular a Saúl Monreal a la gubernatura de Zacatecas; senador agotará proceso interno de Morena, afirma

PVEM y PT descartan postular a Saúl Monreal a la gubernatura de Zacatecas; senador agotará proceso interno de Morena, afirma

UIF presenta denuncias ante la FGR contra casinos relacionados con Cártel del Noreste; fueron sancionados por EU

UIF presenta denuncias ante la FGR contra casinos relacionados con Cártel del Noreste; fueron sancionados por EU

Zumpango, Méx.- , luego de ser sorprendidos a bordo de una camioneta con luces de estrobo, de fuerzas de seguridad.

Los hechos ocurrieron cuando los observaron la unidad circulando sobre el Viaducto Bicentenario, a la altura del Fraccionamiento .

Al ver la unidad con aditamentos exclusivos de corporaciones de seguridad, les marcaron el alto para corroborar si contaban con la autorización o si se trataban de agentes de seguridad.

Lee también

Tras frenar la marcha, los tripulantes de la camioneta tipo pickup de color negro reconocieron que no se trataba de un vehículo oficial, por lo que fueron detenidos.

A Vicente “N” e Iván “N” los pusieron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por su probable participación en el delito de simulación de vehículo oficial, en agravio de la fe pública.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]