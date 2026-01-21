Más Información

Dos mujeres, presuntas integrantes del grupo delictivo, fueron aprehendidas mediante dos cateos en la alcaldía Iztapalapa, en los cuales también se aseguraron más de 500 dosis de droga.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) Los Richies son una célula delictiva dedicada a la extorsión en la modalidad de cobro de piso y a la compra venta de droga, cuya zona de operaciones se encuentra en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa.

Elementos de la SSC emprendieron trabajos de inteligencia e investigación en seguimiento a actividades de Los Richies en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

Tras recabar los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó las órdenes de cateo a un juez de control.

Una vez que el juzgador otorgó los mandamientos judiciales, personal de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), con apoyo de instancias del Gobierno federal, desplegaron los dos operativos.

Caen dos presuntas integrantes de Los Richies; aseguran más de 500 dosis de droga en Iztapalapa. Foto: Especial
En el primer cateo, realizado en la calle Manuel Cañas, se capturó a Dulce Bertha, de 32 años de edad, y se aseguraron 55 bolsas con piedra, 129 con marihuana y más yerba a granel, aseguró la SSC.

Mientras que en el segundo operativo, desplegado en la calle Villa Igatimi, se detuvo a Marina Villa, de 30 años, y se aseguraron 146 envoltorios con cocaína, 228 con marihuana y más yerba a granel.

Las dos mujeres fueron puestas a disposición de un agente del Ministerio Público y los dos inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

