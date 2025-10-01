Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a ocho personas que estarán relacionadas con el grupo criminal conocido como "Los Richies". Las detenciones se realizaron en tres acciones distintas entre los días 29 y 30 de septiembre, en calles de Iztapalapa.

La Policía capitalina informó que cuatro de los detenidos estarían involucrados con la agresión a tiros en contra de varios jóvenes que jugaban videojuegos en una farmacia en la colonia Reforma Pública, el pasado 27 de septiembre.

Mientras que los otros cuatro detenidos son señalados por la SSC de narcomenudeo en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Las detenciones se dieron en tres acciones distintas en las cuales se aseguraron más de 400 dosis de narcóticos y un arma de fuego corta.

La primera detención se llevó a cabo en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, donde se implementaron patrullajes y vigilancia, debido a reportes de venta de droga.

Policías dieron cuenta de que en la esquina de Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata cuatro hombres intercambiaban bolsas con lo que parecía ser droga, por lo que se acercaron y les realizaron una revisión.

A los sujetos se les encontraron un arma de fuego corta con un cargador y tres cartuchos útiles, 63 bolsas y cinco envoltorios con marihuana, 45 dosis cocaína, 35 bolsas con cristal y dinero en efectivo.

En la segunda operación, policías en campo observaron a un hombre y una mujer en el cruce de Villa Ce y Villa General Mitra, en la misma colonia, que manejaban bolsas con lo que parecía ser marihuana.

A pesar de que la pareja intentó escapar, fueron detenidos cuadras adelante y tras una revisión se les encontraron 98 bolsas con marihuana, 38 bolsas con cocaína y dinero en efectivo.

Finalmente, en el cruce de las calles Estación Aeropuerto y Gitana, colonia La Polvorilla, policías observaron a dos sujetos que manejaban bolsas con lo que parecía ser marihuana, por lo que les realizaron una revisión, tras la cual les encontraron 124 bolsas con marihuana, 77 bolsas con cristal y dinero en efectivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de una representante del Ministerio Público quien definirá su situación legal.

