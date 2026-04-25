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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () capturaron a 16 personas, 12 varones y cuatro mujeres, señalados de , en la alcaldía Iztacalco.

Policías en campo fueron alertados a través del número telefónico del cuadrante por una denuncia por extorsión en la calle Oriente 229 entre Sur 12 y Sur 8, , informó la SSC.

Los detenidos están acusados de extorsión e intento de despojo de inmueble en Iztacalco. Fotos: Especiales.
Los detenidos están acusados de extorsión e intento de despojo de inmueble en Iztacalco. Fotos: Especiales.

Al llegar al lugar, un hombre de 59 años refirió a los oficiales que previamente recibió una llamada de un número desconocido, la cual no respondió, y posteriormente le llegó un mensaje donde le exigían salir del domicilio si no quería sufrir daños a su persona y al lugar.

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Entre los detenidos se encuentran tres menores de edad. Fotos: Especiales.
Entre los detenidos se encuentran tres menores de edad. Fotos: Especiales.

Además, dijo que previamente, cuatro sujetos llegaron al lugar realizaron disparos contra el portón y el predio vecino, también de su propiedad, posteriormente, varias personas entraron para sacar tres vehículos con ayuda de grúas.

Los oficiales desplegaron un operativo con varios equipos de trabajo y detuvieron a las 16 personas, entre ellas, tres menores de edad, a quien les aseguraron un arma de fuego y teléfonos celulares.

Detiene a 16 personas por extorsión e intento de despojo de un inmueble en Iztacalco. Fotos: Especiales.
Detiene a 16 personas por extorsión e intento de despojo de un inmueble en Iztacalco. Fotos: Especiales.

Los sospechosos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

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jecg/cr

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