Metrópoli | 05-07-26 | 15:13 |

Al enterarse de que su pareja sentimental estaba embarazada, un atacó con un arma punzocortante a una mujer, por lo que fue detenido y acusado de en grado de tentativa.

El sujeto fue identificado como Omar Gerardo “N” y fue aprehendido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y policías de la Secretaría de Seguridad mexiquense.

Este hecho, debido al cual el imputado es investigado, habría ocurrido entre el 17 y 18 de agosto de 2025, en la colonia Cipreses de Ecatepec de Morelos, cuando aparentemente comenzó a agredir físicamente a la víctima, después de que le informaba que se encontraba embarazada.

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Una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, la fiscalía mexiquense inició las investigaciones mediante las cuales logró identificar al probable responsable, por lo que solicitó a un juez la orden de aprehensión.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la FGJEM y de la policía estatal, por lo que Omar Gerardo “N” fue ingresado al penal de Chiconautla, localizado en Ecatepec, donde quedó a disposición de un juez, el cual será el encargado de definir su situación legal.

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En caso de ser declarado culpable, podría alcanzar una sentencia de hasta 46 años y ocho meses en çárcel.

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dft

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