Un hombre fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) acusado de haber matado a otro y a sus dos perros, en calles de la alcaldía Magdalena Contreras .

La SSC indicó que elementos en campo recibieron el reporte de parte de operadores del Centro de Control y Comando (C2) Poniente por una agresión con arma de fuego.

Los oficiales se movilizaron a las calles Ahuatla y Capulines, de la colonia Las Cruces, donde encontraron a un joven tirado en el piso con una herida en el rostro. Junto a él, otro sujeto de 29 años empuñaba una pistola, afirmó la SSC.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar atendieron al joven de 21 años pero ya había fallecido.

Los policías aprehendieron al presunto agresor, quien también habría matado a dos perros de la víctima.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los perros le ladraron al agresor por lo que sacó un arma y les disparó. El dueño le reclamó y también recibió un disparo en la cara.

El detenido ya fue presentado ante un agente del Ministerio Público.

