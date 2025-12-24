Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como el probable responsable del robo de más de 63 mil pesos en efectivo de una tienda departamental ubicada en la colonia Villa Coapa, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con el Comunicado 3700/2025, la detención se realizó en atención a un reporte emitido por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur, quienes alertaron sobre un robo a negocio en un establecimiento localizado sobre la avenida Canal de Miramontes.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 37 años de edad, quien se identificó como personal de seguridad privada del establecimiento. El vigilante relató que una de sus compañeras, de 27 años, realizó el corte y recolección del dinero de las cajas registradoras y se dirigía a resguardar el efectivo en la caja general, cuando un sujeto se le aproximó por la espalda, la empujó contra la pared y le arrebató un sobre que contenía 63 mil 650 pesos, para después darse a la fuga.

Tras el robo, el personal de seguridad inició la persecución del presunto responsable y, con apoyo de los policías que arribaron al sitio, lograron darle alcance metros adelante. En ese punto, varios transeúntes lo retuvieron y comenzaron a agredirlo física y verbalmente.

Los oficiales intervinieron para salvaguardar la integridad del joven y le realizaron una revisión preventiva, conforme a los protocolos de actuación policial, durante la cual recuperaron el dinero en efectivo. Debido a que el detenido presentaba contusiones en la cabeza, se solicitó apoyo médico; paramédicos lo diagnosticaron con lesiones por policontusión, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Por estos hechos y a petición de los denunciantes, el hombre de 20 años de edad fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

mahc/bmc