Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres de nacionalidad venezolana, presuntamente integrantes de una banda dedicada al robo de relojes de alta gama, que operaba en distintas zonas de la capital, principalmente en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con información oficial, los detenidos, identificados como Ángel, de 35 años, y Gilbert Alexis, de 23 años, fueron asegurados cuando intentaban asaltar a una persona en el Viaducto Poniente, donde fueron sorprendidos en posesión de un arma de fuego.

Las autoridades señalaron que el grupo delictivo operaba en zonas comerciales de alta afluencia como Polanco, Granada y Escandón, donde realizaban vigilancias previas para identificar a personas que portaban relojes de alto valor. Para desplazarse, utilizaban un vehículo tipo sedán, color verde olivo.

Los hechos ocurrieron cuando policías detectaron el automóvil estacionado a la altura de la calle General Salvador Alvarado, sobre el Viaducto Poniente. Al observar que los ocupantes descendieron y amagaron con una pistola a un transeúnte, los uniformados intervinieron de inmediato para evitar el asalto.

Tras su detención, a los implicados se les aseguró un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y el vehículo presuntamente utilizado para cometer los ilícitos. Ambos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La SSC indicó que los detenidos estarían relacionados con el robo de un reloj de alta gama ocurrido en octubre, en agravio de un ciudadano canadiense, así como con un intento de asalto registrado el 19 de diciembre, ambos en la alcaldía Miguel Hidalgo, como parte de las actividades de esta banda dedicada al robo de relojes de lujo en la Ciudad de México.

