Sedena detecta en el norte corredor de cristal y fentanilo

EN VIVO Marcha de la Generación Z; minuto a minuto de la movilización de este 15 de noviembre

Marcha Generación Z ¿Cuál es la ruta y alternativas viales a la movilización de este sábado 15 de noviembre?

Pemex abre este año hoyo presupuestal de 6 mil mdp

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Hay que ser más rebeldes, nos quitan los sueños: Generación Z

Fue detenido en calles de la Ciudad de México, , a quien autoridades identifican como líder de una célula de , grupo dedicado al narcomenudeo, homicidio, extorsión, despojo, secuestro y robo en la capital, el Estado de México, Morelos y Guerrero.

En la detención de Suárez Aguilar participaron elementos de la , de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México

"El Kiko" también está relacionado con el homicidio de una mujer, ocurrido en agosto de 2024, en calles de la colonia Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa.

Tras el feminicidio se liberó una orden de aprehensión en contra del presunto líder criminal.

A través de trabajos de inteligencia, elementos del Gabinete de Seguridad identificaron la zona de movilidad del sospechoso en la misma colonia donde se perpetró el asesinato.

Fue mediante un patrullaje que se ubicó a Brandon y se ejecutó el mandamiento judicial en su contra.

Tras un cruce de información se supo que "El Kiko" está relacionado con cinco carpetas de investigación por delitos contra la salud, asociación delictuosa, feminicidio, extorsión, delincuencia organizada y posesión de arma de fuego, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Ya fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

