Fue detenido en calles de la Ciudad de México, Brandon Suárez Aguilar, alias “El Kiko”, a quien autoridades identifican como líder de una célula de Los Malportados o Cártel Nuevo Imperio, grupo dedicado al narcomenudeo, homicidio, extorsión, despojo, secuestro y robo en la capital, el Estado de México, Morelos y Guerrero.

En la detención de Suárez Aguilar participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México

"El Kiko" también está relacionado con el homicidio de una mujer, ocurrido en agosto de 2024, en calles de la colonia Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa.

Tras el feminicidio se liberó una orden de aprehensión en contra del presunto líder criminal.

A través de trabajos de inteligencia, elementos del Gabinete de Seguridad identificaron la zona de movilidad del sospechoso en la misma colonia donde se perpetró el asesinato.

Fue mediante un patrullaje que se ubicó a Brandon y se ejecutó el mandamiento judicial en su contra.

Tras un cruce de información se supo que "El Kiko" está relacionado con cinco carpetas de investigación por delitos contra la salud, asociación delictuosa, feminicidio, extorsión, delincuencia organizada y posesión de arma de fuego, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Ya fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

