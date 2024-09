Refugiadas bajo una carpa habilitada por la alcaldía y esperando a que personal de Protección Civil del Gobierno capitalino entre a sus viviendas y saque documentos como actas de nacimiento, recibos e, incluso, el dinero en efectivo que por años guardaron para casos de emergencia, se encuentran las familias afectadas por la explosión de gas que se registró la tarde del sábado en la colonia Los Reyes, en Coyoacán.

Los adultos mayores no se quieren mover. “Extraño mi casa, ya quiero entrar”, dice con la voz entrecortada doña Eulalia, una de las afectadas, quien desde el sábado por la noche y a pesar de la insistencia de las autoridades y sus familiares, no se ha querido mover del lugar.

Ahí mismo había carpas con personal médico y de seguridad. Tenían botellas de agua, fruta, comida y atendían a los afectados; les solicitaron detallar lo que había dentro de las viviendas, si requerían algún documento, ropa o lo que fuera, y pidieron paciencia para cuando llegara el personal especializado que sacaría todo poco a poco. Aclararon que sólo sería lo indispensable, pues hay decenas de inmuebles que presentan daños y ya es un riesgo entrar.

Don Víctor narró que de “milagro” salvó la vida, pues estaba dentro de uno de los domicilios afectados y pide celeridad a las autoridades para que entreguen todo lo antes posible, mientras que a la gasera le exigen que se responsabilice de los gastos.

Más tarde llegó Karla, universitaria quien “de milagro” no estaba en el lugar, pues justo ese día tuvo la “ansiedad” de ir a Chalco a visitar a sus papás. Estando allá fue que se enteró en las noticias que el departamento que rentaba explotó.

Ayer, personal de Protección Civil la ayudó a sacar su computadora, documentos y ropa. “Renté aquí porque estudio medicina en CU y me queda cerca, nunca salgo los sábados porque tengo trabajo y tareas, pero ese día me dieron muchas ganas de irme, si no, me hubiera muerto porque el departamento se vino abajo”, dijo entre lágrimas.

La alcaldía Coyoacán instaló un módulo de atención jurídica para brindar orientación y apoyo a las familias afectadas.

En tanto, el Gobierno capitalino dio a conocer que tres personas permanecen en el hospital y una menor de edad fue trasladada al Hospital Infantil de México, de la Secretaría de Salud federal, para continuar con atención médica especializada.

De manera preliminar, se reportó que seis inmuebles tienen posible daño estructural.

