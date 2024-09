Refugiados bajo una carpa habilitada por la alcaldía y esperando que personal de protección civil entra a sus viviendas y saque documentos importantes como dinero que tenía guardado, actas de nacimiento o recibos, se encuentran al menos 10 familias afectadas por la explosión de gas que se registró la tarde ayer en la colonia Los Reyes en Coyoacán.

Las personas de la tercera edad no se quieren mover, dicen que “extrañan su casa, ya quieren entrar”, dice con la voz entrecortada doña Eulalia, una de las afectadas, quien desde anoche y a pesar de la insistencia de las autoridades y sus familiares, no se ha querido mover del lugar.

Este sábado se registró una explosión derivada de una fuga de gas cuando era abastecido un tanque estacionario ubicado en una vivienda localizada en el callejón Duraznotitla, en el Pueblo de Los Reyes, Coyoacán. (Foto: especial)

“Que lo hagan todo rápido, por favor, solo eso pido"

Don Víctor, narra que de “milagro” se salvó la vida pues estaba dentro de uno de los domicilios afectados, “alcance a salir con mi esposa, no nos pasó nada, ya no tenemos casa pero estamos vivos”, dice el hombre de 68 años quien pide celeridad a las autoridades y a la gasera, que se responsabilice de todo

“Que lo hagan todo rápido, por favor, solo eso pido, mi esposa y yo tenemos que trabajar, si no trabajamos no comemos, pero sin casa como le hacemos, no pedimos nada, solo que se apuren”, dice el angustiado señor.

Explosión por acumulación de gas en la alcaldía Coyoacán este 21 de septiembre de 2024. Foto: X (@neoliberalover)

vcr