Madres buscadoras que se manifestaron en Calzada de Tlalpan antes del encuentro de futbol entre México y Ecuador acusaron que fueron agredidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Al mediodía del martes, un grupo de buscadoras de personas desaparecidas se manifestó bloqueando la Calzada de Tlapan, a la altura de Ermita Iztapalapa, en la colonia Portales, para denunciar las desapariciones en el país. Sin embargo, a su llegada ya eran esperadas por un centenar de uniformados.

Los manifestantes, mujeres adultas en su mayoría, trataban de cerrar el paso vehicular, pero los policías se los impidieron varias veces hasta que algunos activistas cayeron al piso o fueron cercados por los oficiales.

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Tras algunos conatos de confrontación, las buscadoras desplegaron las lonas con los rostros de sus familiares desaparecidos sobre Tlalpan.

Otros activistas, como Fernando Vargas, padre de Olín Hernando, desaparecido en 2024, denunciaron haber sido golpeados por policías.

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“Estamos manifestándonos de forma pacífica y mandan un piquete de granaderos a agredirnos, empujarnos, patearnos y a quitarnos nuestras mantas”, dijo el padre buscador.

Tras varios minutos de tensión, la mayoría de los policías se retiraron del lugar, permitiendo la manifestación de las personas buscadoras.

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Las madres que avanzaron hasta el Estadio Ciudad de México soportaron la lluvia que cayó antes del encuentro deportivo.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre lo sucedido al mediodía del martes, que elementos de la Policía Metropolitana realizaron una línea de contención debido a la presencia de manifestantes en la Calzada de Tlalpan y avenida Ermita, para replegar y evitar el bloqueo total de la vía.

Y que “tras dialogar, se permitió la expresión pública sobre la totalidad de la Calzada de Tlalpan, por lo que el personal metropolitano se replegó”.

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Más tarde, unas siete familias buscadoras de personas desaparecidas se dieron cita en inmediaciones de la estación del Tren Ligero Textitlán, donde denunciaron las agresiones que sus compañeros sufrieron horas antes.

“Somos creadoras de paz, luz y amor, somos madres buscadoras que lo único que portamos es una foto de nuestros familiares desaparecidos y una lona, esas son nuestras armas”, comentó la madre buscadora Jacqueline Palmeros a su avance al estadio.

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