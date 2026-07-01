Vendedores ambulantes tomaron la avenida José María Pino Suárez para vender alcohol, en su mayoría cerveza, pese a la ley seca que implementó el Gobierno de la Ciudad de México, que desde las 15:00 prohibió la comercialización de bebidas embriagantes en tiendas de conveniencia en el perímetro A del Centro Histórico.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo constatar que, a una calle del Zócalo capitalino —sobre la calle Venustiano Carranza— los ambulantes iniciaron la venta de cerveza a los aficionados que esperaban ingresar al FIFA Fan Fest para ver el partido entre México contra Ecuador.

Se pudo contabilizar que al menos cinco vendedores se encontraban vendiendo cerveza a los asistentes, los precios se dividían en: 50 pesos un latón michelado y dos latas chicas por 50 pesos. Debido a que después de las 15:00 horas los establecimientos ya no vendían alcohol, los aficionados optaron por comprarle a los vendedores.

Tal es el caso de Montse, una joven que acudió con sus amigos a ver el partido de México en el FIFA Fan Fest, pese a que, dijo, tomó alcohol en su casa antes de arribar al Zócalo, decidió comprar unos latones de cerveza para “disfrutar” el partido con toda la gente.

A unos metros, se encontraba Rolando, un aficionado que se viajó desde el estado de Puebla para poder ver el partido en el FIFA Fan Fest, mismo que —sobre Venustiano Carranza— se encontraba tomando un six de cervezas.

“Venimos a festejar y al rato nos regresamos; hay ley seca pero aquí nos estuvieron vendiendo hasta las tres de la tarde [tiendas de conveniencia] pero se acabó y el que compró, compró y aquí estamos. Vamos a seguirle [bebiendo cerveza] y de aquí nos vamos hasta que termine el partido de México”, dijo el aficionado.

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Se pudo observar que solo un establecimiento mercantil de la zona, ubicado sobre la calle Regina, no respetó la Ley Seca.

Sin embargo, en el Centro Histórico —sobre todo en Reforma— personal de la Secretaría de Gobierno mantuvo recorridos para inhibir la venta y el consumo de alcohol en la vía pública.

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