Tlalnepantla, Méx.— El director del Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM) Tlalnepantla, Alberto Valdés Rodríguez, dio a conocer que en coordinación con el ayuntamiento trabajan en la modificación y reforzamiento del sistema de bombeo para evitar que se vuelva a inundar la Unidad Habitacional Gustavo Baz, en Los Reyes Ixtacala.

Informó que el transformador ya fue restituido y una planta de emergencia opera desde el domingo. Actualmente, “el organismo cambia la potencia de algunos equipos de bombeo y colocará válvulas de control para evitar el retorno del agua en caso de una falla”. Se prevé que los trabajos concluyan hoy.

Por la fuerte lluvia del fin de semana, el incremento del caudal del río de los Remedios rebasó la capacidad de bombeo del cárcamo que da servicio a la Unidad Habitacional Gustavo Baz; la presión sobre el sistema quemó el transformador y provocó la inundación, dijo Valdés Rodríguez en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Actualmente que tenemos el regreso del caudal del río de los Remedios no ha sido suficiente este equipo, es decir, la demanda que hemos recibido no está siendo satisfecha con los equipos que actualmente tenemos. Por eso estamos cambiando las condiciones de operación del cárcamo”.

En tanto, habitantes de la unidad Gustavo Baz continúan realizando trabajos de limpieza en sus hogares, después de que el cárcamo que da servicio a la zona resultó rebasado durante las lluvias del fin de semana y provocó inundaciones que el sábado alcanzaron más de un metro de profundidad, afectando las viviendas.

“Desde el jueves estamos lave y lave todos los muebles, toda la parte de abajo, sala, comedor, la cocina integral. El agua subía, no nos dábamos abasto”, contó Manuel Ponce.

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Ahora espera que su casa sea censada por el ayuntamiento y le otorguen algún apoyo para recuperar los bienes perdidos.

“Nos informaron que el área de Bienestar mandó una brigada para hacer un censo, pero aquí no ha pasado”, precisó el vecino.

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