Cuautitlán Izcalli, Méx.— A un año de la persecución de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) en la carretera México-Querétaro para capturar a presuntos secuestradores y que cobró la vida de Eduardo Alberto Castañeda Robles, quien fue atropellado luego de salir proyectado del vehículo en el que viajaba, su hija Tábatha Castañeda asegura que no ha logrado obtener justicia.

“Se oye horrible, pero a mi papá lo dejaron como si hubieran atropellado a un perrito. Fue así como de échenle cal. No hay responsables. La MP se está enfocando en un secuestro y en un robo, ya no me contestó las últimas llamadas que le hice”, denuncia Tábatha.

El 24 de marzo de 2025 Eduardo Alberto viajaba en un automóvil sobre la carretera México-Querétaro, procedente de Huehuetoca hacia Ecatepec, cuando ocurrió la persecución que le costó la vida a los 43 años y a una semana de obtener su título como licenciado en administración de empresas.

En el Ministerio Público, dice Tábatha, le indicaron que se tienen que realizar nuevas periciales en materia de tránsito que deben pagar de manera particular.

Esto, acusa, sin tomar en cuenta los resultados de dos dictámenes periciales que indican que fue el automóvil en el que viajaban los supuestos delincuentes el que embistió a su padre y el otro fue la patrulla en la que iban elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

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