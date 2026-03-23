El Paseo de la Reforma recibe la primavera 2026 con la exposición de arte lumínico “Sólo la luz. Primavera”, que consta de 13 piezas creadas por artistas, en su mayoría mexicanos, en colaboración con Filux.

La pieza “Museum of the moon” del británico Luke Jerram, es uno de los principales atractivos para quienes transitan por la principal avenida de la ciudad. Las piezas permanecerán instaladas hasta el próximo 29 de marzo, ubicadas en distintos puntos desde el Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones, en el Bosque de Chapultepec.

Al encabezar el encendido inaugural, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, resaltó que cada noche, esta exhibición lumínica “genera una experiencia memorable” para cualquiera que recorra el Paseo de la Reforma.

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Prendido de la expo “Sólo la luz. Primavera”. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Hoy la ciudad se transforma en experiencia. ¿Qué sentimos cuándo vemos esta luna? ¿Qué sentimos cuando vemos estas esculturas lumínicas? En el corazón de la ciudad, la luz dibuja universos, flores que parecen respirar, flores que descienden a la tierra, formas que cambian con nuestra mirada y figuras que nos invitan a detenernos a contemplar, a imaginar otros mundos posibles. Esto es lo más poderoso de este festival, que nos recuerdan que la ciudad no sólo se habita sino también se siente”, destacó.

Además, resaltó “el poder de la cultura y el arte” como un instrumento para construir paz y convivencia. Con esto, dijo, la Ciudad de México envía el mensaje al mundo de que es una ciudad con apertura a todas las culturas y naciones, y que transforma la noche en experiencia y hace de la luz un lenguaje universal.

Entre las piezas destacan “Valle de las Mariposas” del mexicano Miguel Bolívar, una pieza que evoca un diálogo entre la naturaleza y el paisaje urbano de la capital; y “Alma que flota” de Amauri Sanabria, originario de Tultepec, Estado de México, pieza en la que se aprecia una libélula suspendida en una planta.

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El director de Filux, David DiBona, destacó que la instalación de la luna se trata de una figura 500 mil veces más pequeña de lo que es la luna real, lo que significa que cada centímetro cuadrado de esta representación, equivale a 5 kilómetros cuadrados de la luna real.

En su oportunidad, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, invitó a los capitalinos a ser turistas en su propia ciudad y visitar estas piezas.

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