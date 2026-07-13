La jefa de Gobierno, Clara Brugada, manifestó su intención de que el programa de “Beca para Universitarias y Universitarios para Transporte y Más” que otorga su administración quede asentado en las leyes de la Ciudad de México para que todos los gobiernos entreguen apoyos económicos a los estudiantes que estudien el nivel superior.

“Queremos que no quede como un programa social dependiendo del gobierno en turno, sino que posteriormente quede estipulado en las leyes de la ciudad como una obligación de los gobiernos para que puedan otorgar un apoyo económico a los universitarios”, dijo.

Al encabezar la entrega de este apoyo a 20 mil universitarias y universitarios de la CDMX, la mandataria capitalina se comprometió a alcanzar la cifra de 200 mil estudiantes beneficiados al cierre de 2026; y afirmó que la meta es que para 2027, este apoyo alcance la “universalidad”.

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Desde el Deportivo de la Magdalena Mixhuca, en la Venustiano Carranza, Brugada Molina recordó que los requisitos para acceder al beneficio son estudiar en una institución pública de educación superior y vivir en la Ciudad de México. Precisó que este apoyo se entrega incluso si el plantel donde estudia el beneficiario se ubica en una entidad vecina como el Estado de México.

“No importa si tu universidad está en otro estado, como puede ser (...) la UNAM tiene las FES del lado del Estado de México, pero si vives en la Ciudad de México tienes derecho a este apoyo; y se trata entonces de que el sector universitario era el único que no tenía apoyo económico”, dijo.

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