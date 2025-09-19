Más Información

Hernán Bermúdez comparece ante juez por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión

Reprimen con gases y balas de goma protesta frente a centro migratorio en Chicago

Segundo Simulacro Nacional 2025: suena la alerta sísmica en la CDMX; minuto por minuto de las actividades

Participaron más de 8 millones de personas en Simulacro Nacional en CDMX, informa Brugada

Adiós a Julieta Fierro: Instituciones, colegas y figuras públicas la despiden

FMI sube pronóstico del PIB de México a 1% y pide más esfuerzo fiscal para bajar la deuda

A ocho años del del , que dejó afectaciones en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, , dio a conocer que se construirá un memorial en el predio de , uno de los edificios colapsados durante ese sismo.

“Ése (edificio) fue expropiado y ahí se va a hacer un memorial”, indicó la mandataria, aunque no dio más detalles al respecto.

En conferencia de prensa, para dar los detalles luego del , la mandataria detalló que ese inmueble fue expropiado.

49 personas murieron en el inmueble de Álvaro Obregón 286 que colapsó tras el temblor del 19 de septiembre de 2017. Luis Cortes/ El Universal
El edificio de Álvaro Obregón 286 fue uno de los sitios emblemáticos luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, al haber sido uno de los más afectados y con más muertes.

A causa del sismo, dicho edificio se derrumbó, causando la muerte de 49 personas.

