A ocho años del sismo del 19 de septiembre de 2017, que dejó afectaciones en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se construirá un memorial en el predio de Álvaro Obregón 286, uno de los edificios colapsados durante ese sismo.

“Ése (edificio) fue expropiado y ahí se va a hacer un memorial”, indicó la mandataria, aunque no dio más detalles al respecto.

En conferencia de prensa, para dar los detalles luego del Segundo Simulacro Nacional 2025, la mandataria detalló que ese inmueble fue expropiado.

49 personas murieron en el inmueble de Álvaro Obregón 286 que colapsó tras el temblor del 19 de septiembre de 2017. Luis Cortes/ El Universal

El edificio de Álvaro Obregón 286 fue uno de los sitios emblemáticos luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, al haber sido uno de los más afectados y con más muertes.

A causa del sismo, dicho edificio se derrumbó, causando la muerte de 49 personas.

