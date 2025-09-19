A 40 años del terremoto de 1985 y en memoria de quienes perdieron la vida también en el de 2017, vecinos y familiares se reunieron esta mañana en Tlatelolco.

40 años del sismo de 1985

En el memorial ubicado frente a lo que fue el edificio Nuevo León, se colocaron centenares de velas y flores formando el número 40, como símbolo de recuerdo y esperanza.

La jornada incluyó una misa, así como una ceremonia prehispánica, en la que se honró a las víctimas con cantos, incienso y plegarias.

“Tlatelolco es memoria viva. Aquí quedaron familias enteras bajo los escombros, pero también aquí renacimos con solidaridad. Hoy no olvidamos”, expresó una vecina que participó en la conmemoración.

Rinden homenaje a víctimas

Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras y se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

El acto se realizó en presencia de habitantes de las unidades habitacionales, sobrevivientes y familiares de víctimas, quienes año con año mantienen viva la tradición de rendir homenaje a quienes murieron en los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.

En medio del silencio, las campanas repicaron a las 7:19 horas, hora exacta en que ocurrió el terremoto de 1985, recordando que la tragedia marcó un antes y un después en la historia de la Ciudad de México.

