Un grupo de aproximadamente 50 padres de familia de la Escuela Primaria Club de Leones realizó un bloqueo la mañana de este día en el cruce de Alta Tensión y Avenida del Rosal, en la colonia Molino de Rosas, en la Ciudad de México, para exigir la destitución de la directora Pamela Alejandra Hernández Guerrero.

De acuerdo con los manifestantes, la protesta se llevó a cabo debido a presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento de medidas de seguridad e higiene al interior del plantel educativo, ubicado en las calles Rosa Vulcano y Rosa Bengala. Los inconformes señalaron que esta situación representa un riesgo para los alumnos, por lo que decidieron cerrar la circulación como forma de presión para que las autoridades atiendan su demanda.

El bloqueo afectó el tránsito vehicular en la zona, generando complicaciones en la movilidad durante varias horas. Ante ello, se recomendaron como alternativas viales las avenidas Alta Tensión, Santa Lucía, Corceles y Centenario, para evitar la zona afectada.

Hasta el momento, los padres de familia permanecen en el lugar a la espera de una respuesta por parte de las autoridades educativas y de que se inicie un proceso para atender sus peticiones.

