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Tultitlán, Méx.- Familiares y amigos de Liliana Vite realizaron un bloqueo intermitente sobre la Avenida José López Portillo, a la altura de la estación Cartagena del Mexibús, para exigir avances en su localización.
“Hasta encontrarte, no vamos a rendirnos”, se lee en las pancartas que portan los manifestantes durante la protesta.
La mujer, de 40 años de edad, desapareció el pasado 17 de mayo, luego de acudir al Centro de la Ciudad de México para realizar compras.
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De acuerdo con sus familiares, el último mensaje que recibieron de ella contenía su ubicación y señalaba que se encontraba a aproximadamente un kilómetro de su domicilio.
Los manifestantes exigen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acelerar las labores de búsqueda y dar resultados sobre el caso.
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vr/cr
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