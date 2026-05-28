[Publicidad]
Tras una serie de acciones realizadas la última semana, la Alcaldía Cuauhtémoc informó que fueron recuperados 14 mil 150 metros de espacio público y retirados 7 mil 359 kilogramos de mostrencos y obstáculos colocados irregularmente en vía pública.
En un comunicado, la demarcación indicó que los trabajos se realizaron en la calle Río Lerma, entre Río Mississippi y Río Ganges, así como en el cruce con Río Sena; todo ello bajo la supervisión de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.
Durante el recorrido, la edil reiteró que el objetivo de estos operativos no es afectar la actividad económica, sino evitar abusos y recuperar espacios que pertenecen a todos.
“No se puede normalizar que las banquetas estén tomadas o que la gente tenga que bajarse al arroyo vehicular para caminar. “El espacio público se respeta”, señaló.
Lee también Fuerte lluvia inunda nuevo acceso al Valle de Teotihuacán; obra fue inaugurada el lunes 25 de mayo
Además de los operativos de liberación de banquetas, la alcaldía refirió que personal de su Dirección General de Gobierno ha realizado verificaciones en establecimientos, entre ellos Bambú, en Sonora 207; Ramen, en Sonora 209; Patio Roma, en Chiapas 18; La Mezcalería, en Monterrey 47; y Cotorritos, en la Zona Rosa.
De igual manera, dijo que se llevaron a cabo revisiones en establecimientos como Travieso, en Chihuahua 56, colonia Roma Norte; Secret’s Club Night, en Tamaulipas 134, colonia Hipódromo; Frankfurt, Padrino y Terraza, en Tamaulipas 136; así como Choripa, en Zacatecas 145, Roma Norte.
Finalmente, Rojo de la Vega recordó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de ordenamiento urbano y recuperación del espacio público impulsada en las 33 colonias de la alcaldía Cuauhtémoc.
Alcaldía Cuauhtémoc da banderazo de salida a la Brigada Tormenta; buscan reducir riesgos e inundaciones en temporada de lluvias
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
[Publicidad]
Más información
Nación
VIDEO: San Lázaro se convierte en ring; diputado Zenyazen reta a golpes a priista tras acusación de “narcopolíticos”
Metrópoli
Coyoacán instala mesa interinstitucional para rescate del lago del Parque Ecológico Huayamilpas; trabajos comenzarán el 8 de junio
Espectáculos
¿Qué ver?: "Satisfacción garantizada", thriller y comedia alrededor de un divorcio caótico
Universal Deportes
Irán llega en desventaja rumbo al Mundial 2026: no ha podido entrenar y sigue sin visas de EU
Sección
Grupo de cancunenses intentan linchar a cubano que ignoró el ataque de su perro a uno de ellos
Sección
¿Qué hacer si mi dinero se queda atascado en el cajero al momento de hacer un depósito?
Sección
¿Bella Dueñas mintió? Abogada revela que no existe ninguna denuncia por amenazas contra la influencer
Sección
¿Por qué todos están apoyando a Tim Payne? La campaña que explotó en redes de cara al Mundial 2026