Tras una serie de acciones realizadas la última semana, la Alcaldía Cuauhtémoc informó que fueron recuperados 14 mil 150 metros de espacio público y retirados 7 mil 359 kilogramos de mostrencos y obstáculos colocados irregularmente en vía pública.

En un comunicado, la demarcación indicó que los trabajos se realizaron en la calle Río Lerma, entre Río Mississippi y Río Ganges, así como en el cruce con Río Sena; todo ello bajo la supervisión de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Durante el recorrido, la edil reiteró que el objetivo de estos operativos no es afectar la actividad económica, sino evitar abusos y recuperar espacios que pertenecen a todos.

Retiraron 7 mil 359 kilogramos de mostrencos y obstáculos colocados irregularmente en vía pública. | Foto: Especial.

“No se puede normalizar que las banquetas estén tomadas o que la gente tenga que bajarse al arroyo vehicular para caminar. “El espacio público se respeta”, señaló.

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Además de los operativos de liberación de banquetas, la alcaldía refirió que personal de su Dirección General de Gobierno ha realizado verificaciones en establecimientos, entre ellos Bambú, en Sonora 207; Ramen, en Sonora 209; Patio Roma, en Chiapas 18; La Mezcalería, en Monterrey 47; y Cotorritos, en la Zona Rosa.

También realizaron verificaciones en establecimientos como Cotorritos, en la Zona Rosa. | Foto: Especial.

De igual manera, dijo que se llevaron a cabo revisiones en establecimientos como Travieso, en Chihuahua 56, colonia Roma Norte; Secret’s Club Night, en Tamaulipas 134, colonia Hipódromo; Frankfurt, Padrino y Terraza, en Tamaulipas 136; así como Choripa, en Zacatecas 145, Roma Norte.

Finalmente, Rojo de la Vega recordó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de ordenamiento urbano y recuperación del espacio público impulsada en las 33 colonias de la alcaldía Cuauhtémoc.

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JACL/cr