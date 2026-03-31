Los Reyes La Paz, Méx.- Los cierres temporales en el kilómetro 20 de la autopista México-Puebla, con dirección a la Angelópolis, generan problemas de movilidad para residentes de la alcaldía Iztapalapa y del municipio mexiquense de Los Reyes La Paz, pues sus tiempos de traslado se duplicaron por las obras complementarias del trolebús Santa Marta-Chalco, los cuales iniciaron este lunes.

Ayer, las autoridades federales y del Estado de México, a través de Capufe y el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem), confirmaron los trabajos en ese punto para el montaje de estructuras metálicas asociadas a la estación La Virgen/La Caldera.

Los cierres parciales, programados entre las 8:00 y 18:00 horas del 30 de marzo al 1 de abril y del 6 al 7 de abril, implican el uso de carriles laterales y desvíos.

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En la zona se observa el paso constante de maquinaria pesada y vehículos que participan en las obras.

Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México permanece en el sitio para vigilar el área, mientras que señalizaciones advierten a los automovilistas sobre la presencia de trabajadores y equipo.

En las inmediaciones de la estación La Virgen, un vehículo ocupa uno de los carriles centrales, lo que reduce la capacidad de circulación.

Estas intervenciones forman parte de la fase final de construcción de la Línea del Trolebús, que busca mejorar la conectividad en el oriente del Valle de México.

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Los residentes comentaron afectaciones directas en sus rutas diarias hacia la capital o el Estado de México de hasta un hora porque tienen que irse hasta el Puente Rojo para retornar a su hogar que se encuentra a la altura de L Virgen.

Autoridades recomendaron a los conductores anticipar sus viajes y considerar vías alternas como la carretera federal México-Puebla.

Los trabajos continuarán en los próximos días para concluir las adecuaciones viales sin interrupciones mayores una vez finalizadas las etapas críticas.

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Aunque por la temporada de Semana Santa se prevé que se presenten problemas a

la circulación en esa zona por la salida de vacacionistas hacia Puebla y otros estados del sureste mexicano.

Sitramytem instalará un piso metálico tipo rejilla en el kilómetro 20 de la autopista México-Puebla que forma parte de los preparativos estructurales necesarios para la operación segura del sistema.

Están en proceso de construcción tres estaciones que se encuentran sobre el viaducto elevado de la autopista México-Puebla y esos trabajos son de la última etapa, según la Secretaría de Movilidad del Estado de México, que es la encargada de la edificación de toda la línea.

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