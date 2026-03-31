Naucalpan, Méx.— Los municipios de Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla mantienen operativos permanentes contra la venta ilegal de bebidas alcohólicas en comercios, tianguis y la vía pública, bajo el argumento de que estos puntos se asocian a conductas delictivas.

“El alcohol actúa como un desinhibidor y puede detonar conductas delictivas, actos de violencia y agresiones en distintas comunidades. Los casos más relevantes registrados en los últimos meses (en Naucalpan) están relacionados con la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes”, declaró el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez.

El edil advirtió que “no habrá tolerancia hacia la comercialización ilegal de alcohol en tianguis, ferias y espacios públicos”, tras dar a conocer que en abril comenzarán los operativos para identificar y clausurar estos espacios en vía pública.

Este operativo se suma a la supervisión permanente que mantienen en bares y chelerías contra la venta irregular de bebidas alcohólicas.

En Cuautitlán Izcalli, el gobierno municipal ha suspendido 63 chelerías y establecimientos que operaban de forma irregular como parte de su estrategia de seguridad.

El presidente municipal Daniel Serrano afirmó, al igual que su homólogo de Naucalpan, que existe una relación directa entre estos espacios y la incidencia delictiva.

“Yo sigo convencido de la necesidad de mantener esta política de revisión de espacios de unidades económicas dedicadas a la venta de alcohol. Sí hay una relación entre el funcionamiento ilegal de este tipo de espacios y la comisión de delitos”, comentó.

En tanto, en Tlalnepantla, a través de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, se llevó a cabo un operativo de inspección y vigilancia en 14 chelerías y bares, para verificar que las unidades económicas operen bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente.

De manera provisional, se suspendieron ocho negocios por incurrir en faltas graves, como operar un giro distinto al autorizado, rebasar el aforo permitido y carecer de la documentación necesaria para su funcionamiento.