Este martes, diversas organizaciones sociales, colectivos y agrupaciones protagonizarán una jornada de movilizaciones en distintos puntos de la capital del país, con marchas, concentraciones y protestas que se extenderán a lo largo del día, principalmente en la zona centro.

En el marco del Día de la Visibilidad Trans (31-M), dos marchas encabezarán la agenda. El colectivo Libres y Combativas MX convocó a una movilización a las 16:00 horas que partirá del Zócalo de la Ciudad de México con destino a la estación Metro Chabacano Línea 2, sobre Calzada de Tlalpan. Las participantes exigirán la aprobación de una Ley Integral Trans, así como acceso a empleo, salud y vivienda.

De manera paralela, la Coalición Nacional de Mujeres Trans de México realizará la quinta marcha con motivo de esta conmemoración. La concentración está prevista a las 15:00 horas en el Monumento a la Revolución, para salir a las 16:00 horas rumbo al Zócalo capitalino. Entre sus demandas destacan la implementación de políticas públicas que garanticen igualdad, respeto y derechos en ámbitos como salud, trabajo, cultura y participación política.

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Desde la mañana, otras agrupaciones se manifestarán en distintos puntos. A las 10:00 horas, ex trabajadores de la extinta Ruta-100 se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez, donde exigirán el pago pendiente de finiquitos relacionados con el fideicomiso F/100.

Media hora más tarde, a las 10:30 horas, trabajadoras sexuales de Calzada de Tlalpan acudirán al Congreso de la Ciudad de México para solicitar apoyos económicos, tras señalar afectaciones en su actividad derivadas de las obras de una ciclovía.

A las 11:00 horas, elementos en activo, jubilados y pensionados de la policía preventiva se reunirán en la Plaza de la Ciudadela, en protesta por el presunto incumplimiento del aumento salarial del 9% anunciado por autoridades capitalinas.

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Por la tarde, a las 15:00 horas, la organización LLECA Escuchando la Calle realizará un baile y plantón frente al Senado de la República, donde también exigirán la aprobación de la Ley Integral Trans y el respeto pleno a los derechos de las personas con identidades de género diversas.

A la misma hora, integrantes de Amigos del Refugio Franciscano se concentrarán en el Zócalo capitalino para demandar la entrega de animales resguardados por autoridades, así como informes médicos sobre su estado de salud.

Se prevé que las movilizaciones generen afectaciones viales en avenidas principales del centro de la ciudad, así como en Calzada de Tlalpan, por lo que autoridades recomiendan tomar previsiones.

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