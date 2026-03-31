Líderes hoteleros y trabajadores del sector ven complicaciones en implementar las nuevas disposiciones en materia de seguridad aprobadas en diciembre de 2025 para los establecimientos de hospedaje de la Ciudad de México.

“Hay puntos que son imposibles de poner en práctica, por ejemplo, registrar la hora del check out de los huéspedes no forma parte de la dinámica normal de un hotel porque pagan antes y salen con libertad, sí podemos registrar el día, pero tampoco podemos registrar las matrículas de nuestros carros porque muchos de ellos usan estacionamientos donde tenemos convenios”, explicó Javier Puente García, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.

El 19 de diciembre de 2025 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se modificaron la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Turismo de la Ciudad de México para reforzar las medidas de seguridad en los negocios con giro de servicio de hospedaje.

Según el decreto, a partir del 18 de abril los hospedajes deberán contar con sistema de seguridad aprobado por escrito por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), solicitar a los huéspedes (incluidos menores) identificación oficial con fotografía y asentar nombre completo, domicilio y hora de ingreso.

Además, deberán registrar la hora de salida de cada una de las personas huéspedes o visitantes, registrar el número de la placa de los vehículos de todas las personas que ingresen y los registros deberán ser resguardados por un periodo de un año.

Instalar sistemas de videovigilancia en cada acceso y salida, así como en las áreas de uso común, estacionamientos y accesos peatonales. Las imágenes captadas deberán ser de calidad y serán resguardadas por un periodo de 90 días, entre otras disposiciones.

Los establecimientos de hospedaje deberán contar con personal de seguridad privada capacitada y registrada ante la SSC.

Javier Puente dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que además de las dificultades en la aplicación de las leyes están las sanciones para los hoteleros.

“Dejas unos puntos que no puedo cumplir y me sancionas por ellos, y encima tengo posibilidades de extinción de dominio, pues entonces a los hoteleros nos causa cierta inconformidad, no estamos de acuerdo con esa ley”.

Mencionó que les gustaría que las sanciones en caso de incumplimiento sean revisadas, ya que le parecen desproporcionadas.

Al preguntarle si los hoteleros han pensado en ampararse, Javier Puente respondió que como asociación no pueden hacerlo y, en todo caso, cada hotel decidirá cómo proteger sus intereses.

Entre los trabajadores de hoteles hay quienes aseguran que ya cumplen con las nuevas disposiciones, quienes dicen que cumplirlo representa un gasto y otros desconocen lo aprobado por autoridades capitalinas.

Claudia, encargada de la recepción del Hotel Mexicali, ubicado sobre Calzada de Tlalpan, afirmó que contar con un sistema de videovigilancia que pueda almacenar las grabaciones significará un gasto. Mientras que en hoteles como Calvin, en el Centro Histórico, el personal que atiende desconoce los cambios a las leyes.

La diputada local de Morena Elizabeth Mateos, quien presidió las comisiones que dictaminaron la reforma de ley aprobada por el Congreso local el 15 de diciembre de 2025, dijo que las medidas buscan aumentar la seguridad en establecimientos de hospedaje.

“Me parece que todo lo que se está solicitando es razonable y necesario, que puede tener un costo adicional, pero creo que es un costo que vale la pena que se asuma, porque estamos hablando de seguridad para las personas que utilizamos ese servicio”, indicó y dijo que espera que las nuevas disposiciones no afecten a los usuarios y establecimientos de hospedaje.