Una agresión directa con disparos de arma de fuego dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada la noche de este martes en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con información preliminar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Aretillo y Geranio, en la colonia Arenal, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones.

Al arribar al sitio, policías capitalinos encontraron a dos personas con impactos de bala. Paramédicos que acudieron al apoyo confirmaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales, mientras que la otra fue estabilizada y trasladada de urgencia a un hospital cercano.

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La zona fue acordonada por elementos de seguridad, en tanto se notificó al agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación y ordenó el levantamiento del cuerpo, así como los peritajes correspondientes.

Primeros reportes indican que se trató de un ataque directo. Testigos señalaron que los presuntos responsables escaparon a bordo de una motocicleta, por lo que autoridades capitalinas ya realizan el seguimiento a través de cámaras de videovigilancia para tratar de ubicarlos.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de las víctimas ni el posible móvil de la agresión.

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