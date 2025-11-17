Ecatepec, Méx.- Corporaciones de los tres niveles de gobierno, a través de la Operación “Restitución”, han asegurado mil 149 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad en 63 municipios del territorio estatal.

Del total de los inmuebles asegurados, 695 han sido restituidos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad ante el agente del Ministerio Público.

Integrantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales, han llevado a cabo acciones desde abril cuando inició la Operación “Restitución”, como parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”.

La determinación de los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México ha permitido agilizar los procesos para que las víctimas recuperen sus propiedades sin esperar el fallo de un juez.

En el periodo que comprende del 9 al 15 de noviembre, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron acciones operativas en 5 municipios, en los que se efectuaron cateos e inspecciones en donde fueron aseguradas 8 propiedades, entre ellas un terreno ubicado en un área natural protegida del municipio de Tepotzotlán con una superficie de 150 hectáreas, de las cuales 51 se encontraban invadidas y en las que se habían edificado alrededor de 30 viviendas de madera y block.

De los 695 inmuebles devueltos hasta el momento, 635 de ellos son casas habitación, 58 predios y dos inmuebles dedicados a locales comerciales.

El agente del Ministerio Público recibe documentación con la que los legítimos dueños acrediten la propiedad para concretar su restitución.

Desde el comienzo de las acciones de la Operación “Restitución” se han registrado diversas denuncias por la comisión de hechos constitutivos de delito relacionados con despojos que fueron realizados en el 2024 y años previos.

Operación “Restitución” forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, impulsada desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por el gobierno mexiquense, en la que participan la Defensa, Semar, GN, así como la SSEM.

