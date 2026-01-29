Más Información

Salinas acuerda pagar más de 32 mmdp por impuestos; adelanta 10 mil millones y le restan 18 pagos

Salinas acuerda pagar más de 32 mmdp por impuestos; adelanta 10 mil millones y le restan 18 pagos

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Trump pondrá aranceles a quienes den petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Trump pondrá aranceles a quienes den petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Tlalnepantla, Méx.-. La publicó en la Gaceta del Gobierno una resolución que establece la expedición de la para operadores del transporte público con vigencia de dos años.

Hasta el año pasado, dicho documento únicamente se podía tramitar por un año, pero a partir de enero se podrá obtener con una .

Los operadores interesados en obtener la licencia tipo “B” de servicio público deberán acreditar el Programa de Capacitación para Personas Operadoras del Transporte Público, que lleva a cabo la Semov y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), en coordinación con el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI).

Amplían a dos años la vigencia de la licencia tipo B para operadores de transporte público en el Estado de México. Foto: Especial.
Amplían a dos años la vigencia de la licencia tipo B para operadores de transporte público en el Estado de México. Foto: Especial.

Lee también:

Esta capacitación tiene un costo de 340 pesos por operador y es independiente al trámite de la licencia de conducir, que cuesta mil 366 pesos por un año y mil 888 por dos años, incluido el pago del examen toxicológico respectivo.

El curso se realiza de manera presencial con una duración de 10 horas, divididas en dos días; contempla aspectos de seguridad vial, desarrollo humano y cultura profesional, perspectiva de género, mecánica básica, primeros auxilios y marco normativo.

Alejandro Palacios Estrada, director del Registro de Licencias y Operadores de la Secretaría de Movilidad (Semov), explicó que el trámite se realiza directamente en los ocho módulos fijos de la Secretaría.

Éstos se encuentran ubicados en los municipios de Toluca, Valle de Bravo, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Atizapán, Tequixquiac, Nicolás Romero y Ecatepec.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]