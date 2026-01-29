Tlalnepantla, Méx.-. La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó en la Gaceta del Gobierno una resolución que establece la expedición de la licencia de conducir tipo B para operadores del transporte público con vigencia de dos años.

Hasta el año pasado, dicho documento únicamente se podía tramitar por un año, pero a partir de enero se podrá obtener con una mayor temporalidad.

Los operadores interesados en obtener la licencia tipo “B” de servicio público deberán acreditar el Programa de Capacitación para Personas Operadoras del Transporte Público, que lleva a cabo la Semov y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), en coordinación con el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI).

Amplían a dos años la vigencia de la licencia tipo B para operadores de transporte público en el Estado de México. Foto: Especial.

Esta capacitación tiene un costo de 340 pesos por operador y es independiente al trámite de la licencia de conducir, que cuesta mil 366 pesos por un año y mil 888 por dos años, incluido el pago del examen toxicológico respectivo.

El curso se realiza de manera presencial con una duración de 10 horas, divididas en dos días; contempla aspectos de seguridad vial, desarrollo humano y cultura profesional, perspectiva de género, mecánica básica, primeros auxilios y marco normativo.

Alejandro Palacios Estrada, director del Registro de Licencias y Operadores de la Secretaría de Movilidad (Semov), explicó que el trámite se realiza directamente en los ocho módulos fijos de la Secretaría.

Éstos se encuentran ubicados en los municipios de Toluca, Valle de Bravo, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Atizapán, Tequixquiac, Nicolás Romero y Ecatepec.

