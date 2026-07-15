El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, se pronunció por “construir comunidad” y acercarse a organismos de talla internacional para compartir conocimientos y encontrar respuestas a “los grandes problemas” a los que se enfrentan a nivel local.

“Nosotros decimos en Álvaro Obregón que estamos construyendo comunidad, donde nos vemos como iguales, donde nos vemos como pares, donde nos vemos con respeto, donde nos vemos con empatía, porque todos adolecemos de lo mismo”, dijo.

Al encabezar la firma de los Convenios Marco de Colaboración entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la alcaldía Álvaro Obregón y la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), el edil afirmó que sólo 6% de los gobiernos locales de México contemplan una estrategia internacional, por lo que resaltó la importancia de trabajar de forma conjunta para compartir experiencias y resultados.

El edil destacó la importancia de celebrar estos convenios en el marco de la “Feria de las Flores” que se realiza en el Parque La Bombilla. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL.

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“El acercarnos a PNUD, el estar con PNUD es una seña de decir entre todos, no solamente ahora en Álvaro Obregón, en otros puntos representados por PNUD, por las Naciones Unidas, podemos encontrarle respuesta a los grandes problemas que se ven y cómo se fueron generando. Entonces, Álvaro Obregón empieza a transitar a poder decir: tenemos proyectos emblemáticos, tenemos una capacidad, tenemos historias de vida, generaciones que habitan en Álvaro Obregón y que ese contenido, sin lugar a dudas, vaya enriqueciendo la relación entre el PNUD y México”, afirmó.

El edil destacó la importancia de celebrar estos convenios en el marco de la “Feria de las Flores” que se realiza en el Parque La Bombilla y que es la celebración más longeva de la CDMX, para recordar la cultura y raíces de la demarcación.

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“Este convenio formaliza la colaboración de un gobierno subnacional. Solamente el 6% de los gobiernos en nuestro país, de los 2 mil 478, el 6% tiene contemplada una estrategia internacional. Para nosotros dentro de este gobierno, es clave que esto se empiece a socializar. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos viviendo con vecinas y vecinos. Las vecinas y vecinos tienen que comprender que los retos que vivimos son los retos que se viven en otros gobiernos subnacionales y que las respuestas no necesariamente las vamos a encontrar aquí, sino al compartir el conocimiento con otros gobiernos subnacionales, con otras agencias”, aseveró.

Silvia Morimoto, representante residente del PNUD, puso a disposición de la demarcación la experiencia técnica y la red global de conocimiento para mejorar la vida de las personas. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL.

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En su oportunidad, Silvia Morimoto, representante residente del PNUD, puso a disposición de la demarcación la experiencia técnica y la red global de conocimiento para acompañar a los gobiernos locales y mejorar la vida de las personas.

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