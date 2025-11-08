La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que enviará al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para que la demarcación obtenga un porcentaje del pago del predial que realizan los ciudadanos, ya que se requieren de más recursos para enfrentar las necesidades de la gente.

“El reto es, primero pedir recursos; presentaré una iniciativa para que nos regresen al menos el predial o un porcentaje del agua del predial de todas estas multas que pagan los vecinos, que ni un peso llega a la alcaldía, como los permisos de enseres, etc. Entonces, que nos regresen un porcentaje para poder abarcar tantas necesidades. Y también voy al Congreso próximamente a pedir presupuesto y que esté más acorde a quienes viven en la alcaldía”, indicó.

“Que no se lleven, pues el pago del predial Cuauhtémoc ha de ser la segunda o tercera alcaldía que más paga predial, y todo se lo queda el gobierno de la ciudad”.

La alcaldesa rindió este sábado su Primer Informe de Gobierno donde destacó avances en materia de seguridad, apoyos sociales, salud, mejora urbana, entre otros.

Al término de su Primer Informe de Gobierno, la edil comentó que el reto son los recursos, ya que se otorga un presupuesto para casi 600 mil habitantes, sin embargo, “todos los días transitan entre 2 y 5 millones de personas que desgastan las plazas, los parques, hay baches. Cuando llegamos a la alcaldía había 20 mil baches, un censo de 20 mil baches hicimos, llevamos 11 mil tapados, contra viento y marea”.

Resultados

La alcaldesa de Cuauhtémoc destacó avances en materia de seguridad, apoyos sociales, salud, mejora urbana, entre otros. (Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL)

Durante su informe de trabajo destacó que se han efectuado más de mil 200 detenciones de los conocidos franeleros, “se ha vuelto una mafia complicada. El problema de eso es que los remitimos al juzgado cívico y pagan una multa o se quedan arrestados 36 horas”, apuntó. “Lo que queremos es endurecer las penas”, resaltó.

Indicó que la demarcación fue la primera en atender esta problemática. “Somos la alcaldía que más vía pública ha liberado”, señaló.

En materia de seguridad refirió que de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha permitido una reducción de 85% en la incidencia de feminicidios y de un 20% en la incidencia de homicidio doloso.

En materia de agua, refirió que repartieron más de 11 millones de litros de agua potable en pipas y se atendieron 278 fugas, se efectuó la limpia de 137 kilómetros de la red de drenaje, y se desazolvó más de 53 mil metros de drenaje, reduciendo el riesgo de inundaciones y mejorando la salubridad del entorno.

Rinde edil un minuto de silencio por Carlos Manzo

Alessandra Rojo de la Vega pidió un minuto de silencio por Carlos Manzo y otros alcaldes asesinados. (Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL)

Durante su mensaje, la alcaldesa de Cuauhtémoc, solicitó a los asistentes un minuto de silencio por Carlos Manzo, ex presidente municipal de Uruapan quien fue asesinado en un ataque directo la noche del 1 de noviembre de 2025.

"Quiero pedirles algo muy importante. Un minuto de silencio por Carlos Manzo, por los alcaldes y servidores públicos que han perdido la vida por servir a quienes les han arrebatado a un ser querido. “Y esto por la falta de acción y por la complicidad del crimen organizado”.

El presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el pasado 1 de noviembre, en el Festival de Vela, evento por el Día de Muertos. Foto: Facebook

“También por las mujeres, los niños, los hombres, por cada persona que ha perdido a alguien que ama en este país bañado en sangre, que nos duele, un país que no se rinde y que se niega a acostumbrarse a vivir con miedo”.

La edil remarcó que “En Cuauhtémoc nos quisieron convencer que los criminales eran intocables, que los gobiernos solo administran el caos, que la gente ya se acostumbró a vivir con miedo. Pero no, no somos ese país resignado, no somos esa alcaldía rendida, no somos esa generación que baja la cabeza. Somos la generación que entendió que seguridad no es un privilegio, sino un derecho, y los derechos no se piden, se ejercen y se defienden”, concluyó.

