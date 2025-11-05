La Ciudad de México tendrá una nueva planta de asfalto que innovará en el desarrollo de mezclas “recicladas”, aseguró el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto.

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de México, el funcionario capitalino informó que se cuenta con una inversión de 200 millones de pesos.

“Esto nos va a permitir que haya mayor producción de mezcla asfáltica que beneficie a las alcaldías y que beneficie por supuesto al gobierno de la ciudad. Habrá una inversión que estamos ya analizando con la finalidad de poder llevar a cabo los programas de mantenimiento integral a la carpeta asfáltica”.

Puntualizó que con la inversión de una planta de asfalto permitirá innovar en el desarrollo de nuevas mezclas, denominadas “recicladas” y que estará ubicada en el Bordo Poniente.

Explicó que en el mundo muchas ciudades están utilizando el material que se retira de la carpeta asfáltica, es decir, la mezcla vieja se reutiliza, agregándole nuevos materiales vírgenes que permita que se construya una nueva carpeta asfáltica que ayude sustancialmente a desarrollar más trabajos de mezclas asfálticas.

“Esta inversión que estamos haciendo es porque estamos en el marco de una serie de proyectos de economía circular con relación a los residuos sólidos urbanos de la construcción y también los orgánicos e inorgánicos. Pero la idea es que esta planta pueda permitir innovar con nuevas mezclas recicladas en la ciudad que permita entrarle con todo al mantenimiento de la carpeta asfáltica”.

