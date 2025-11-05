La alcaldía Álvaro Obregón dio a conocer que se realizó la primera reunión de trabajo rumbo al Mundial en la que participaron representantes del gobierno federal, de la CDMX, de la industria hotelera, restaurantera y de servicios, así como integrantes del gabinete de la demarcación.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en Santa Fe, el segundo distrito financiero de la ciudad, el alcalde Javier López Casarín, agradeció la participación de Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la organización del Mundial 2026, pues afirmó que es necesario crear sinergias para aprovechar una oportunidad de crecimiento y consolidación de la economía.

Por su parte, Cuevas Barrón destacó la importancia de que las ciudades y regiones anfitrionas se involucren y participen activamente en los preparativos, fortaleciendo la colaboración institucional y la promoción turística.

Durante el evento se conformaron comités que sesionarán cada 15 días para dar seguimiento a temas de Turismo y Hospedaje; Infraestructura; Movilidad y Seguridad; Cultura; Comunicación, Medios y Promoción; Innovación y Sustentabilidad; Impulso Empresarial, y Voluntariado.

En un comunicado, la alcaldía precisó que con esto, se prepara para la Copa del Mundo 2026 con acciones encaminadas a recibir a las y los visitantes con la mejor infraestructura urbana, servicios públicos de calidad, espacios deportivos rehabilitados y, en coordinación con la iniciativa privada, potenciar la derrama económica.

