La dio a conocer que se realizó la primera reunión de trabajo rumbo al en la que participaron representantes del gobierno federal, de la CDMX, de la industria hotelera, restaurantera y de servicios, así como integrantes del gabinete de la demarcación.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en Santa Fe, el segundo distrito financiero de la ciudad, el alcalde , agradeció la participación de Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la organización del Mundial 2026, pues afirmó que es necesario crear sinergias para aprovechar una oportunidad de crecimiento y consolidación de la economía.

Lee también:

Por su parte, Cuevas Barrón destacó la importancia de que las ciudades y regiones anfitrionas se involucren y participen activamente en los preparativos, fortaleciendo la colaboración institucional y la promoción turística.

Durante el evento se conformaron comités que sesionarán cada 15 días para dar seguimiento a temas de Turismo y Hospedaje; Infraestructura; Movilidad y Seguridad; Cultura; Comunicación, Medios y Promoción; Innovación y Sustentabilidad; Impulso Empresarial, y Voluntariado.

En un comunicado, la alcaldía precisó que con esto, se prepara para la Copa del Mundo 2026 con acciones encaminadas a recibir a las y los visitantes con la mejor infraestructura urbana, servicios públicos de calidad, espacios deportivos rehabilitados y, en coordinación con la iniciativa privada, potenciar la derrama económica.

