Tras su Primer Informe de Gobierno, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, inició una gira de rendición de cuentas en la Coordinación Territorial Guerrero–Tlatelolco–San Simón, donde ante vecinas y vecinos presentó un balance de las actividades durante su primer año de administración.

En un comunicado la demarcación informó que el encuentro se llevó a cabo en la Plaza de las Tres Culturas, donde la edil reiteró su compromiso de mantener un gobierno cercano, transparente y con resultados verificables.

“Aquí nadie camina solo. Los sueños se construyen juntas y juntos, con trabajo, con corazón y con convicción”, expresó.

Lee también Turistas critican vallas alrededor de Palacio de Bellas Artes; piden alternativas para su protección

Alessandra Rojo de la Vega inicia gira de rendición de cuentas tras su Primer Informe (09/11/2025). Foto: Especial

Durante el inicio de su gira, Alessandra Rojo de la Vega destacó los avances logrados en materia de seguridad, con la reconexión total de las cámaras de videovigilancia y la dignificación de los módulos policiales.

Recordó que la estrategia de prevención y atención integral ha permitido reducir los delitos de alto impacto, incluidos los feminicidios, y fortalecer la red de atención a mujeres víctimas de violencia.

“Hemos acompañado a más de 700 mujeres de principio a fin y logrado que más de 120 agresores estén tras las rejas. Eso no lo ha logrado ninguna otra alcaldía del país”, destacó.

Lee también Detienen a hombre por golpear con un martillo a su madre; mujer fue atendida por paramédicos

Asimismo, informó que su administración ha recuperado más de 30 mil metros cuadrados de espacio público, retirado vehículos en abandono y estructuras ilegales, además de mejorar los entornos con la rehabilitación de parques, banquetas y alumbrado público.

Explicó que su gobierno ha implementado programas de atención directa como Alcaldesa en tu casa y la Agencia de Primer Contacto, cuyo objetivo es responder solicitudes ciudadanas en menos de 48 horas.

“Servir no es un favor, es una obligación. En Cuauhtémoc las promesas se cumplen”, señaló.

Reiteró la necesidad de fortalecer la autonomía financiera de las alcaldías y anunció que presentará una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para revisar el esquema de distribución presupuestal.

Alessandra Rojo de la Vega inicia gira de rendición de cuentas tras su Primer Informe (09/11/2025). Foto: Especial

Lee también Tres empresas de taxistas se deslindan de bloqueos en el AICM; aseguran buscar buena relación con autoridades

“Vamos a proponer que parte del predial, del agua y de los impuestos que se generan en Cuauhtémoc regresen a nuestras calles, parques y luminarias. Cada peso debe verse reflejado en la vida de la gente”, dijo.

La alcaldía manifestó que, en los próximos días, la alcaldesa continuará con este ejercicio de rendición de cuentas en las distintas coordinaciones territoriales de la demarcación, "con el propósito de mantener el diálogo directo con las y los vecinos y dar seguimiento a los compromisos asumidos durante el primer año de gobierno".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov