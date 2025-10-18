Reynosa, Tamaulipas. -La Cámara Nacional de Comercio de Reynosa, pidió no estigmatizar la labor del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero reiteró su preocupación por la falta crítica de médicos especialistas ya que la salud no debe ser un privilegio, sino una prioridad nacional.

Gildardo López Hinojosa, presidente de la CANACO destacó que se vive una situación que impacta directamente en la atención a los derechohabientes y que no depende de las direcciones locales de los hospitales, sino de factores estructurales y presupuestales a nivel nacional.

"Hemos trabajado de manera coordinada con el nuevo Director General del Hospital General de Zona 270 del IMSS, quien, a pesar de contar apenas con un mes al frente de este hospital, posee una amplia trayectoria dentro del Instituto".

Reconoció la disposición, capacidad y compromiso del nuevo director, ya que desde su llegada ha impulsado acciones concretas para mejorar la atención médica y las condiciones operativas del hospital, enfrentando con responsabilidad los retos estructurales que históricamente han afectado a esta unidad médica.

"La falta de especialistas no es un problema local, ya que las contrataciones se realizan a través de un "draft" anual en la Ciudad de México, donde se asignan las plazas disponibles a nivel nacional".

Por ello, dijo, la CANACO y el sector empresarial, están trabajando con las direcciones de los hospitales en Reynosa y la Delegación del IMSS Tamaulipas para ofrecer un paquete de incentivos que haga más atractiva la contratación de especialistas en el próximo draft, con el objetivo de fortalecer la atención médica en la ciudad."

Hemos insistido ante nuestros representantes nacionales del sector patronal en el Consejo del IMSS para que se garantice una distribución presupuestal más justa para Tamaulipas, pues la crisis en el sistema de salud público requiere de mayores recursos federales para enfrentar el déficit de personal, infraestructura y medicamentos".

Subrayó que no se debe estigmatizar el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución que ha sido pilar en la historia y el bienestar de las familias mexicanas durante décadas.

"El IMSS representa un logro colectivo del país y debe fortalecerse, no desacreditarse, brindándole las herramientas y el presupuesto necesarios para cumplir con su misión. Desde el sector empresarial reafirmamos nuestro compromiso de colaborar y de insistir ante las autoridades federales para que Reynosa y Tamaulipas reciban los recursos humanos y presupuestales que merecen”.

López Hinojosa, dijo que como Cámara de Comercio, continuarán impulsando el diálogo y la colaboración entre el sector público y privado para mejorar la calidad de los servicios médicos, promover la transparencia en la aplicación de recursos y garantizar que cada derechohabiente reciba la atención que merece.

