La alcaldesa de Venustiano Carranza, , encabezó la ceremonia de arranque de la , que se llevó a cabo en la explanada de la demarcación, a fin de acercar asesoría jurídica y notarial gratuita a vecinas y vecinos que buscan regularizar su patrimonio y dar certeza legal a sus propiedades.

Esta se realizará hasta el próximo 13 de noviembre, en un horario de 11:00 a 15:00 horas en la explanada de la alcaldía, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, .

La jornada se realizará hasta el próximo 13 de noviembre, en un horario de 11:00 a 15:00 horas. Foto: Especial.
La jornada se realizará hasta el próximo 13 de noviembre, en un horario de 11:00 a 15:00 horas. Foto: Especial.

La edil destacó la importancia de esta jornada en la que se ofrecen servicios de asesoría y trámites con descuentos, además de mayores beneficios para personas adultas mayores.

"La Jornada Notarial representa una oportunidad única para que las familias puedan tramitar testamentos, sucesiones, compraventas y regularizaciones de predios, con el acompañamiento de especialistas que ofrecen orientación gratuita, lo que permite garantizar la situación jurídica del patrimonio familiar y resolver problemas heredados por falta de documentación", dijo Evelyn Parra.

Agregó que este ejercicio no es sólo un trámite, sino un acto de justicia y de ejercicio de derechos, que "busca romper el tabú del testamento y fomentar una cultura de legalidad que brinde tranquilidad y seguridad a las familias, pues si no hacemos testamento, la ley suple nuestra voluntad".

