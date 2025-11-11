La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, encabezó la ceremonia de arranque de la Jornada Notarial 2025, que se llevó a cabo en la explanada de la demarcación, a fin de acercar asesoría jurídica y notarial gratuita a vecinas y vecinos que buscan regularizar su patrimonio y dar certeza legal a sus propiedades.

Esta se realizará hasta el próximo 13 de noviembre, en un horario de 11:00 a 15:00 horas en la explanada de la alcaldía, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.

La jornada se realizará hasta el próximo 13 de noviembre, en un horario de 11:00 a 15:00 horas. Foto: Especial.

Lee también: ¡Confirmado! Línea 1 del Metro reabrirá por completo el 16 de noviembre: Clara Brugada

La edil destacó la importancia de esta jornada en la que se ofrecen servicios de asesoría y trámites con descuentos, además de mayores beneficios para personas adultas mayores.

"La Jornada Notarial representa una oportunidad única para que las familias puedan tramitar testamentos, sucesiones, compraventas y regularizaciones de predios, con el acompañamiento de especialistas que ofrecen orientación gratuita, lo que permite garantizar la situación jurídica del patrimonio familiar y resolver problemas heredados por falta de documentación", dijo Evelyn Parra.

Agregó que este ejercicio no es sólo un trámite, sino un acto de justicia y de ejercicio de derechos, que "busca romper el tabú del testamento y fomentar una cultura de legalidad que brinde tranquilidad y seguridad a las familias, pues si no hacemos testamento, la ley suple nuestra voluntad".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr