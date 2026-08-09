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La alcaldía Venustiano Carranza abrió la convocatoria de la séptima edición de BECARRANZA, un programa que ofrecerá 3 mil becas para estudiar desde la secundaria hasta el doctorado.
La demarcación, encabezada por Evelyn Parra, explicó que el objetivo es brindar a sus habitantes nuevas oportunidades educativas y apoyar a quienes no lograron ingresar a su primera opción o están inconformes con lo que les asignaron en materia académica.
A través de un comunicado, detalló que la beca estará disponible tanto en modalidad presencial como en línea, mediante la participación de ocho instituciones educativas privadas.
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La alcaldía subrayó que con este programa se ofrecerán becas de entre 30 y 100% de descuento en colegiaturas; además, las instituciones participantes ofrecerán una amplia variedad de carreras y programas académicos y muchas opciones más.
El registro comenzará el 14 de agosto de 2026; posteriormente, la entrega de las becas se realizará el 31 de agosto, en el Centro Cultural Venustiano Carranza, ubicado en Lázaro Pavía s/n, colonia Jardín Balbuena.
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La Alcaldía invitó a los jóvenes y a las personas adultas interesadas a no dejar pasar esta oportunidad y continuar con sus estudios para alcanzar metas nuevas a nivel académico y personal.
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mahc/LL
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