La alcaldía Cuauhtémoc informó que realizó el retiro de dos pérgolas instaladas en la colonia Condesa, debido a que no acreditaban los permisos correspondientes.

Indicó que las estructuras localizadas sobre las calles Atlixco y Tamaulipas, no exhibieron la documentación requerida y ya habían sido apercibidas previamente por la Dirección General de Gobierno de la demarcación.

Alessandra Rojo de la Vega agregó que estos operativos continuarán de forma constante en toda la demarcación. Foto: Especial.

En un comunicado señaló que personal de Vía Pública retiró las estructuras metálicas y mobiliario anclado, a fin de garantizar la movilidad peatonal y el uso equitativo del espacio público.

Lee también: Obras de ciclovía “Gran Tenochtitlan” llevan un 60% de avance: Secretaría de Obras y Servicios de CDMX

La alcaldía Cuauhtémoc informó que realizó el retiro de dos pérgolas instaladas en la colonia Condesa, debido a que no acreditaban los permisos correspondientes. Foto: Especial.

“Seguimos en operativo como todos los días, ordenando las calles, limpiando la vía pública, aquí casi acabando de retirar esta pérgola que no tenía permiso. Miren toda la suciedad que deja: no cumplen con los permisos, abusan, se anclan. A ver, sí está bien, pero hay que cumplir con la ley y respetar los derechos de todas las personas que puedan transitar libremente por la vía pública”, dijo la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega.

Agregó que estos operativos continuarán de forma constante en toda la demarcación: “en Cuauhtémoc las calles son para la gente. Vamos a seguir recuperando espacios y poniendo orden, sin excepciones”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr