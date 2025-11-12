Más Información

Congreso de EU pone fin al cierre de gobierno tras 43 días; proyecto pasa a Trump para su firma

Congreso de EU pone fin al cierre de gobierno tras 43 días; proyecto pasa a Trump para su firma

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Junior H comparece ante las autoridades de Jalisco por presunta apología al delito

Junior H comparece ante las autoridades de Jalisco por presunta apología al delito

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Por incurrir en diversas violaciones a la normatividad y no dar cumplimiento con los trámites correspondientes, la suspendió y clausuró, esta semana, obras que se realizaban en cuatro predios en la .

Con el apoyo de personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) fueron colocados donde se detectaron irregularidades denunciadas por vecinas y vecinos que fueron recibidos esta semana en las instalaciones de la alcaldía.

De acuerdo con la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la demarcación, se realizaron visitas de verificación en estos sitios en donde se observaron trabajos sin medidas de seguridad, pero sobre todo, en donde no se pudo comprobar que contaban con las autorizaciones y permisos correspondientes para la realización de estos trabajos.

Lee también:

El lunes pasado se impusieron sellos de suspensión y clausura en los predios de Cerro de la Estrella 253 y Cerro de la Silla 7. El martes también se llevaron a cabo un par de diligencias y estas se practicaron en los predios ubicados en calle Cerro de San Francisco 211 y en Cerro Zapopan 143, a los cuales también se les colocaron sellos de clausura.

Esta semana un grupo de vecinos de la colonia Campestre Churubusco acudieron a la alcaldía Coyoacán para manifestarse en contra de obras que, señalaron, no contaban con permisos, por lo que la alcaldía y personal del Invea acudieron a las ubicaciones en donde se determinó que incumplían con la normatividad, por lo que se procedió a su clausura.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]