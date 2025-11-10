Luego de que un trabajador de base se viera involucrado en un incidente, donde le arrebatan una manguera provocando que se mojaran manifestantes que protestaron este lunes frente al Palacio de Cortés, la alcaldía Coyoacán ofreció una disculpa por lo sucedido a los que ahí protestaban en demanda de la clausura de una obra presuntamente irregular.

En una tarjeta informativa, la demarcación indicó que tomará las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir incidentes que pueden malinterpretarse como que atentan contra la libertad de expresión.

Tras los reclamos, como se observa en un video que circula en redes sociales, la alcaldía refirió que el Jefe de la Oficina, Ricardo Pascoe Pierce, con dos servidores públicos más, recibió a una comisión de los manifestantes y les ofreció disculpas “por los hechos ocurridos en donde la imprudencia de un trabajador de base derivó en el incidente y en donde jamás se pretendió coartar la libertad de expresión”.

Lee también Actualiza Edomex Reglamento de Tránsito; busca reducir accidentes y proteger a peatones y ciclistas

“El doctor Ricardo Pascoe les reiteró la disposición siempre de escuchar y atender las quejas de vecinas y vecinos, pues en esta demarcación se respeta la libertad de expresión. Por ello, derivado de la revisión de los hechos, se tomarán las medidas de apremio necesarias para que incidentes como este no vuelvan a ocurrir y así evitar interpretaciones erróneas que atentan contra la libertad de manifestación, así como la libre expresión de las ideas”, externó la demarcación.

Respecto al motivo de la protesta, la alcaldía precisó que, tras la queja ciudadana, con apoyo del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), ya se procedió a la suspensión de la primera obra señalada por los manifestantes, ubicada en la calle Cerro de la Estrella 253.

"La alcaldía Coyoacán reitera su respeto a todas las expresiones y manifestaciones que se llevan a cabo y reitera su respeto y disposición para atender las inquietudes de todas y todo", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov